«Кабардинка» исполнит в Пензе зажигательные черкесские танцы

18 марта в пензенской областной филармонии в рамках культурной программы фестиваля «Даншино Fest» (16+) с юбилейным концертом выступит государственный ансамбль танца «Кабардинка» (6+).

Ансамбль родился в 1933 году в Кабардино-Балкарии и сейчас является одним из старейших на Северном Кавказе. Участники коллектива исполняют адыгские (черкесские) народные танцы. «Кабардинка» получила мировую известность, за всю историю существования она побывала практически во всех уголках Земли.

В Пензе концерт состоится 18 марта в большом зале филармонии. Начало – в 19.00. Билеты можно приобрести на сайте SIMBILET.RU или по телефону: 25-16-95, пишет ИА «Пенза-Пресс».