«Кабардинка» исполнит в Пензе зажигательные черкесские танцы

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21 января 2019, 15:37Культура
18 марта в пензенской областной филармонии в рамках культурной программы фестиваля «Даншино Fest» (16+) с юбилейным концертом выступит государственный ансамбль танца «Кабардинка» (6+).
Ансамбль родился в 1933 году в Кабардино-Балкарии и сейчас является одним из старейших на Северном Кавказе. Участники коллектива исполняют адыгские (черкесские) народные танцы. «Кабардинка» получила мировую известность, за всю историю существования она побывала практически во всех уголках Земли.
В Пензе концерт состоится 18 марта в большом зале филармонии. Начало – в 19.00. Билеты можно приобрести на сайте SIMBILET.RU или по телефону: 25-16-95, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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