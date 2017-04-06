К жителю Бессоновского района в дом проник грабитель

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06 апреля 2017, 19:24Криминал
Проникли в дом через окно, похитили сотовый телефон и мотоблок. В полицию обратился житель Бессоновского района Пензенской области. Он рассказал, что в доме его соседа неизвестные разбили стекло, а потом проникли внутрь, выломав дверь.
Сотрудники полиции нашли одного из подозреваемых, им оказался 26-летний мужчина. Раннее он уже привлекался к уголовной ответственности за похожие преступления.
«По данному факту ОМВД России по Бессоновскому району было возбуждено уголовное дело по признакам состава по статье «Кража с проникновением в жилище». Наказание - до шести лет», - сообщила старший следователь следственного отдела ОМВД России по Бессоновскому району Марина Авшарян.
Мотоблок отправили на товароведческую экспертизу, чтобы установить сумму принесенного ущерба. После нее имущество вернут владельцу.
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