06 апреля 2017, 19:24Криминал

К жителю Бессоновского района в дом проник грабитель

Проникли в дом через окно, похитили сотовый телефон и мотоблок. В полицию обратился житель Бессоновского района Пензенской области. Он рассказал, что в доме его соседа неизвестные разбили стекло, а потом проникли внутрь, выломав дверь.

Сотрудники полиции нашли одного из подозреваемых, им оказался 26-летний мужчина. Раннее он уже привлекался к уголовной ответственности за похожие преступления.

«По данному факту ОМВД России по Бессоновскому району было возбуждено уголовное дело по признакам состава по статье «Кража с проникновением в жилище». Наказание - до шести лет», - сообщила старший следователь следственного отдела ОМВД России по Бессоновскому району Марина Авшарян.

Мотоблок отправили на товароведческую экспертизу, чтобы установить сумму принесенного ущерба. После нее имущество вернут владельцу.

Криминал
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