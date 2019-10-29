К жителям Лопаток нагрянули приставы

Судебные приставы Бессоновского района Пензенской области проверили имущественное положение должников. Исполнители закона вправе осматривать, описывать, а затем и вовсе арестовывать мебель, технику и автомобили, чтобы погасить долг, который числится за гражданином. Тех, кто взял на себя финансовые обязательства и не исполнил их в срок, искали в селе Лопатки.

Спортивный тренажер теперь арестован судебными приставами. На ответственное хранение его оставили Валентине Богомазовой. Мать должника таких гостей в своем доме не ожидала, хотя знала, что ее 28-летний сын не платит налоги. Ему уже приходили уведомления с требованием погасить задолженность почти в 10 000 рублей.

«Он открывал свое дело, занимался мебелью. Вот этот налог на нем и висит, наверное. Он в курсе. Молодежь – безалаберная. Я с ним разберусь», - возмутилась женщина.



У соседа ситуация серьезнее – он должен по кредиту более 140 тысяч рублей. Два раза в месяц из заработной платы должника удерживают определенную сумму в счет погашения, однако этого недостаточно. В ходе рейда приставы проверили имущественное положение мужчины. Правда наложить арест не получилось ни на что.

«На работу пришли новые хозяева и уволили всех. Я четыре месяца был без работы и не платил, вот и набежали проценты», - поделился житель села Лопатки Сергей Авдюшкин.

В другой части села неплательщиков найти было практически невозможно: на улицах - только женщины и дети. Практически в каждой семье есть долги. В основном, за населением тянется задолженность по штрафам ГИБДД - миллион рублей. К частым визитам судебных приставов местные привыкли, пускают их в дом, общаются, но, как правило, такие разговоры ни к чему не приводят.

«Масштабно-рейдовые мероприятия проводятся раз в месяц, на участок судебные приставы выходят два раза в неделю», - пояснила начальник Бессоновского районного отдела судебных приставов УФССП России по Пензенской области Галина Сергацкова.

В работе у приставов Бессоновского района - 768 исполнительных производств на 5 миллионов 180 тысяч рублей. Если у должника уже арестовано имущество, он вправе самостоятельно его реализовать и в течение 10 дней внести деньги. В противном случае его реализуют принудительно. Арест будет снят только после погашения задолженности.