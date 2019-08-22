В Пензе на ремонт корпуса офтальмологической больницы направили 120 млн руб

В Пензенской областной офтальмологической больнице завершен ремонт основного корпуса. Для пациентов созданы современные комфортные условия: пространство разделили на блоки, оставив большие просторные холлы. Реконструкция на этом не закончилась. Ремонт продолжается в хирургическом отделении.

Попав внутрь главного корпуса Пензенской областной офтальмологической больницы, трудно представить, что находишься в медицинском учреждении. Просторные коридоры, регистратура, похожая на ресепшен, и никаких очередей. Теперь пациенты могут записаться на прием к врачу или в процедурные кабинеты, воспользовавшись услугами электронной регистратуры, и прийти в больницу к определенному времени. Для комфортного размещения посетителей холл оснастили диванами.

«Замечательно. Здесь приятно находиться. Все сконцентрировано в одном месте. Все пациенты, думаю, со мной согласятся, это очень удобно. В одном корпусе на втором этаже - беседа с врачом, на третьем - дневной стационар», - сказала пациентка Пензенской областной офтальмологической больницы Елена Короткова.

Так было не всегда. Раньше отделения поликлиники находились не только в разных корпусах, но и по разным адресам. Теперь самые востребованные из них - стационар, терапия, амбулатория, диагностические кабинеты и хирургия сосредоточены в двух зданиях. В последнем недавно начали ремонт. Внутри укладывают плитку, выравнивают стены и пол, а также устанавливают новые окна. Кроме того, в 2019 году должны выделить дополнительные средства на строительство лифтовой шахты.

«Будет пристроен четырехэтажный лифт. Люди будут входить в тамбур, а из него - в здание поликлиники, где справа разместится шахта. По ней пациенты смогут подниматься на нужный этаж, а затем заходить внутрь корпуса», - рассказал главный врач Пензенской областной офтальмологической больницы Рашид Галеев.

На реконструкцию хирургического корпуса затратят около 120 миллионов. Еще 40 миллионов рублей будут израсходованы на благоустройство прилегающей территории - озеленение и строительство просторной парковки. Ремонт в больнице обещают завершить через полгода.