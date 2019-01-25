25 января 2019, 13:04Культура

К юбилею Пензенской области в библиотеках пройдет краеведческий марафон

Пензенская библиотека для детей и юношества в год юбилея региона проводит краеведческий марафон (0+).

В марафоне «Пензенская область – территория культуры» примут участие муниципальные библиотеки. С 6 февраля по 27 ноября в них будут организованы разнообразные по форме массовые мероприятия для детей и молодежи, главной темой станет прошлое и настоящее Пензенской области: промышленные, экономические, культурные достижения, исторические события, деятельность выдающихся людей и путешествия по памятным местам.

За событиями марафона можно будет следить на странице в соцсети «ВКонтакте». Там будут размещать фото и сообщения с хэштегом #КраеведческийМарафон, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Культура
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