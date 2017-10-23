К весне школа на Шуисте должна быть готова к отделке - Кувайцев

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23 октября 2017, 12:03Общество
Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев посетил строительную площадку будущей школы в микрорайоне Шуист.
Заместитель главы администрации Магомед Агамагомедов отчитался о проделанных на объекте работах. Он рассказал, что в настоящее время стройка идет круглосуточно - в две смены. В активной фазе находится строительство монолитного каркаса здания, почти готово перекрытие технического подполья, выполняется устройство колонн первого этажа и основания спортплощадок, сообщает пресс-служба мэрии.
Виктор Кувайцев поручил каждый день контролировать ход строительства школы. Также он распорядился нарастить темпы строительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«До конца года нужно возвести каркас здания, за зимний период – кровлю. К весне школа должна быть готова к отделочным работам», – распорядился глава администрации.
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