23 октября 2017, 12:03Общество К весне школа на Шуисте должна быть готова к отделке - Кувайцев Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев посетил строительную площадку будущей школы в микрорайоне Шуист.

Заместитель главы администрации Магомед Агамагомедов отчитался о проделанных на объекте работах. Он рассказал, что в настоящее время стройка идет круглосуточно - в две смены. В активной фазе находится строительство монолитного каркаса здания, почти готово перекрытие технического подполья, выполняется устройство колонн первого этажа и основания спортплощадок, сообщает пресс-служба мэрии.

Виктор Кувайцев поручил каждый день контролировать ход строительства школы. Также он распорядился нарастить темпы строительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«До конца года нужно возвести каркас здания, за зимний период – кровлю. К весне школа должна быть готова к отделочным работам», – распорядился глава администрации.

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_k_vesne_shkola_na_shuiste_dolzhna_byt_gotova_k_otdelochnym_rabotam/

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