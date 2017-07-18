18 июля 2017, 16:04Общество К столетней пензячке в окно проникли спасатели 100-летняя жительница Пензы не смогла открыть дверь своему сыну.

В поисково-спасательную службу поступило сообщение от взволнованного пензенца о том, что по улице Минской его 100-летняя мама закрыла входную дверь, и теперь не может ее самостоятельно открыть.

Спасатели смогли проникнуть в квартиру только через окно, поднявшись по выдвижной лестнице на второй этаж. Они открыли входную дверь и впустили внутрь родственников старушки.

Как сообщает пресс-служба управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, пенсионерка не пострадала, пишет ИА «Пенза-Пресс».

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