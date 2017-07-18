К столетней пензячке в окно проникли спасатели

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
18 июля 2017, 16:04Общество
100-летняя жительница Пензы не смогла открыть дверь своему сыну.
В поисково-спасательную службу поступило сообщение от взволнованного пензенца о том, что по улице Минской его 100-летняя мама закрыла входную дверь, и теперь не может ее самостоятельно открыть.
Спасатели смогли проникнуть в квартиру только через окно, поднявшись по выдвижной лестнице на второй этаж. Они открыли входную дверь и впустили внутрь родственников старушки.
Как сообщает пресс-служба управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, пенсионерка не пострадала, пишет ИА «Пенза-Пресс».
18 июля 2017, 19:33В Пензе машины на высокой скорости ездят во дворе
18 июля 2017, 19:31Реконструкцию набережной в Пензе идет в соответствии с графиком
18 июля 2017, 19:26В Пензе установят дополнительные камеры видеонаблюдения на дорогах
18 июля 2017, 19:23В Пензе 10 партий выдвинули кандидатов на выборы в ЗакСобр
18 июля 2017, 19:21В Пензенской области прошло карнавальное десантирование
18 июля 2017, 19:17В Пензе на Ударной из аварийного дома не хотят переезжать 4 жильца
18 июля 2017, 19:13Пензенские паломникам дошли до Владимира
18 июля 2017, 17:58В Пензе скончался заслуженный врач РФ Геннадий Пантелеев