К соглашению об обмене контентом присоединились еще два региональных канала

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
11 сентября 2018, 14:36Бизнесновости
К соглашению о безвозмездном обмене информационными материалами, которое в Пензе подписали руководители телерадиокомпаний из разных субъектов России, присоединились еще две организации.
Об этом ИА «Пенза-Пресс» сообщила заместитель генерального директора ТРК «Экспресс» Олеся Постных.
«К соглашению, которое мы подписали в январе, присоединились Республика Марий Эл (телеканал «МЭТР») и Магнитогорск (телекомпания «КТВ-Урал»)», — рассказала она.
Напомним, договор о сотрудничестве был подписан в Пензе 31 января. К нему присоединились представители Удмуртии, Пермского края, Мордовии, Чувашии, Самарской, Свердловской, Ульяновской, Пензенской областей. Затем свои подписи под документом поставили телевизионщики из Кирова и Брянска. Это первое подобное соглашение в России, пишет ИА «Пенза-Пресс».
11 сентября 2018, 19:41Пензенец помог полиции задержать пьяного водителя
11 сентября 2018, 19:38В пензенском драмтеатре открыли памятную доску Семену Рейнгольду
11 сентября 2018, 19:36В Пензе приступили к демонтажу самостроя на Суворова
11 сентября 2018, 19:31В Пензе за 8 месяцев зафиксировано 200 нарушений на железнодорожных путях
11 сентября 2018, 19:28Пензенские предприниматели заявили о себе на фестивале «Город счастья»
11 сентября 2018, 19:16Студентам пензенского худучилища показали мультфильм о вреде наркотиков
11 сентября 2018, 19:14В Пензе на «Маяке» открыли новую производственную линию
11 сентября 2018, 19:09В Кузнецке фестиваль «Наша кузница» прошел на восьми площадках города