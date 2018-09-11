К соглашению об обмене контентом присоединились еще два региональных канала

К соглашению о безвозмездном обмене информационными материалами, которое в Пензе подписали руководители телерадиокомпаний из разных субъектов России, присоединились еще две организации.

Об этом ИА «Пенза-Пресс» сообщила заместитель генерального директора ТРК «Экспресс» Олеся Постных.

«К соглашению, которое мы подписали в январе, присоединились Республика Марий Эл (телеканал «МЭТР») и Магнитогорск (телекомпания «КТВ-Урал»)», — рассказала она.

Напомним, договор о сотрудничестве был подписан в Пензе 31 января. К нему присоединились представители Удмуртии, Пермского края, Мордовии, Чувашии, Самарской, Свердловской, Ульяновской, Пензенской областей. Затем свои подписи под документом поставили телевизионщики из Кирова и Брянска. Это первое подобное соглашение в России, пишет ИА «Пенза-Пресс».