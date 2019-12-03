К Пензенской областной клинической больнице приехали несколько пожарных расчетов

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03 декабря 2019, 12:03Происшествия
Утром во вторник, 3 декабря, к зданию Пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко прибыли пожарные машины. Спецтехника насторожила очевидцев.
«Полно пожарок у больницы, на территории еще куча», - сообщили свидетели событий.
В пресс-службе регионального ГУ МЧС России подтвердили, что сигнал из медицинской организации поступил на пульт дежурного в 9:20. Причиной вызова спецслужб стало короткое замыкание.
«Пострадавших, погибших нет», - добавили в пресс-службе.
Спасатели предупреждают жителей области, что нужно быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, соблюдать все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов.
«Берегите свое жилье и жизни от огня», — обратились они к пензенцам, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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