К осени пензенцы не узнают площадь Ленина

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18 апреля 2018, 15:34Общество
В мае начнется реконструкция площади Ленина в Пензе. К октябрю она полностью преобразится, сообщил в эфире «Эха Пензы» вице-мэр Магомед Агамагомедов.
«Работы будут проводиться строго в соответствии с той концепцией, которая была разработана, включая размещение малых архитектурных форм», - отметил он.
Итак, что же изменится? Сейчас площадь выглядит так:
А будет выглядеть так:
Появится сквер в створе торгового центра «Империя», русло реки Шолоховки, которая текла раньше по площади, будет обозначено плиткой другого цвета (река Времени – так окрестили ее архитекторы), на самой площади установят переносные лавочки, малые архитектурный формы, деревья в кадках.
Кто будет делать площадь красивой, пока неизвестно. Конкурсные процедуры по определению подрядчика только стартовали.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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