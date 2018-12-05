К организации дорожного движения в Пензе мэр призвал привлекать ученых

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05 декабря 2018, 13:36Общество
В администрации Пензы прошло совещание по вопросам организации дорожного движения. Его участники подвели итоги работы за 2017-2018 годы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», а также запланировали мероприятия по ликвидации мест концентрации ДТП.
Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, за два года были проведены различные меры по сокращению очагов аварийности, в том числе – установили новые светофоры, дорожные знаки, пешеходные ограждения. Благодаря замене дорожных контроллеров стало возможным координировано управлять светофорами. В настоящее время к серверу подключено 66 объектов. Участники мероприятия обсудили дальнейшие планы по развитию «зеленой волны».
Также в ходе совещания рассмотрели предложения по организации дорожного движения, полученные от пензенцев на сайте мэрии.
По итогам встречи глава администрации Пензы Виктор Кувайцев отметил, что к формированию предложений по ликвидации очагов аварийности при реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2019 году нужно привлекать членов научного сообщества.
«В своих действиях мы должны опираться на мнения специалистов в области организации дорожного движения, которые досконально изучили транспортные потоки. При этом важно понимать, что для нас в соответствии с федеральным законодательством приоритетным является обеспечение безопасности водителей и пешеходов, а не высокой скорости передвижения транспорта», – сказал он, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Где в Пензе установили новые светофоры в 2018 году, вы можете узнать в материале ИА «Пенза-Пресс».
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