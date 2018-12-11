К Новому году «Пензяк толстопятый» засветится в лучах прожекторов

11 декабря в администрации Пензы прошло совещание, в ходе которого мэр Виктор Кувайцев поручил организовать дополнительную подсветку зданий и объектов.

«Мы провели определенную работу по новогоднему оформлению городских улиц, но ряд объектов и территорий у нас остался не охвачен», - отметил глава администрации Пензы.

По данным пресс-службы мэрии, планируется установить три дополнительных прожектора около недавно установленному памятнику «Пензяк толстопятый», а также – включить уже имеющееся декоративное освещение в сквере «Копилка пословиц».

Кроме того, территорию, прилегающую к площади Ленина, осветят елочные гирлянды.

Помимо этого, Виктор Кувайцев поручил ответственным лицам продолжить работу с бизнесменами, чтобы они украшали к Новому году свои объекты торговли, пишет ИА «Пенза-Пресс».