К Новому году «Пензяк толстопятый» засветится в лучах прожекторов

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11 декабря 2018, 13:36Общество
11 декабря в администрации Пензы прошло совещание, в ходе которого мэр Виктор Кувайцев поручил организовать дополнительную подсветку зданий и объектов.
«Мы провели определенную работу по новогоднему оформлению городских улиц, но ряд объектов и территорий у нас остался не охвачен», - отметил глава администрации Пензы.
По данным пресс-службы мэрии, планируется установить три дополнительных прожектора около недавно установленному памятнику «Пензяк толстопятый», а также – включить уже имеющееся декоративное освещение в сквере «Копилка пословиц».
Кроме того, территорию, прилегающую к площади Ленина, осветят елочные гирлянды.
Помимо этого, Виктор Кувайцев поручил ответственным лицам продолжить работу с бизнесменами, чтобы они украшали к Новому году свои объекты торговли, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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