К концу октября в Заре будут сданы два дома для детей-сирот

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07 сентября 2018, 13:36Общество
Мэр Виктор Кувайцев с заместителем Магомедом Агамагомедовым проверил, как ведется строительство домов для детей-сирот в Заре.
Сейчас завершено благоустройство территории возле жилого дома №1 – ее озеленили, высадили цветы. По словам Магомеда Агамагомедова, подготовлены документы для оформления разрешения на ввод МКД.
Виктор Кувайцев посетил стройплощадку дома №2. Здесь идет работа по кирпичной кладке стен пятого этажа, монтируют окна, завершается электромонтаж, сообщает пресс-служба мэрии.
«В течение недели планируется закончить кирпичную кладку, с понедельника приступим к штукатурке внутренних стен», - доложил представитель компании-подрядчика.
«Необходимо подготовить график завершения полного комплекса работ к концу октября. Нужно ввести дом в эксплуатацию», - отметил мэр.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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