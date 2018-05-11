К делу главврача пензенской станции переливания крови подключилось УФАС

Пензенское управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело в отношении главврача областного клинического центра крови по признакам нарушения закона о конкуренции.

Как следует из материалов дела, центр крови заключил госконтракт на поставку товара, не допустимого к обращению на территории Российской Федерации и произведенного без разрешения. Сумма контракта - 145 945 720,80 рублей.

«Установленные в ходе рассмотрения дела обстоятельства позволили комиссии прийти к выводу о наличии взаимной договоренности между заказчиком и поставщиком о фактическом изменении условий контракта в целях обеспечения продолжения его исполнения со стороны поставщика, что в свою очередь обеспечило компании необоснованные конкурентные преимущества.

В связи с установлением нарушения антимонопольного законодательства комиссией Пензенского УФАС принято решение выдать ответчикам предписания о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. А также принято решение выдать предписание компании о перечислении в федеральный бюджет дохода, полученного в следствии нарушения антимонопольного законодательства - 145 945 720,80 рублей», - отметили в пресс-службе управления.

Сейчас решение и предписания пензенского УФАС обжалуются в арбитражном суде.

Напомним, ранее в отношении главного врача областной станции переливания крови возбудили дело по факту превышения должностных полномочий, пишет ИА «Пенза-Пресс».