В Пензенской области к 1 сентября планируют провести капремонт 30 школ

К началу нового учебного года в регионе будут капитально отремонтированы не менее 30 школ. На эти цели из областного бюджета выделено 160 миллионов рублей. Масштабная работа запланирована в рамках региональной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, объектов транспортных услуг в Пензенской области». В список вошло только одно учреждение образования - это гимназия № 1. Однако возможно, что средства выделят еще на ремонт кадетской школы №70. Там в 2017-м началась масштабная реконструкция целого корпуса.

Первая классическая гимназия, - пожалуй, самая знаменитая в Пензе. Там преподавал математику отец великого русского революционера Ленина, учились Белинский, Савицкий и Тухачевский. Гимназия была основана более 230 лет назад, сначала как народное училище, по указу самой императрицы Екатерины II.

Фасад гимназии не обновляли с 1992 года. Да и тогда ремонтировали только лицевую часть, с остальных сторон, видно невооруженным глазом, необходим капитальный ремонт, повсюду - трещины и обвалившаяся штукатурка. В 2018 году будет долгожданная реконструкция. Первая гимназия вошла в региональную программу по развитию территорий и социальной инфраструктуры. На масштабные работы выделено более семи миллионов рублей. Эти средства рассчитаны не только на ремонт фасада, но также на замену освещения, окон и канализационных труб.

«Мы рады, что выделены деньги, и ждем капитального ремонта, в ближайшее время будет проведен аукцион, где определятся строительные организации, которые будут выполнять работы», - сказала начальник хозяйственного отдела гимназии №1 Пензы Татьяна Фомина.

Ремонтировать школы по этой программе начали в 2017-м. Тогда обновили 38 образовательных учреждений региона, восемь из которых - за счет сложившейся экономии при проведении торгов. Так что и в 2018 году, возможно, отремонтируют больше школ, чем запланировано. Пока эта цифра - 30, так, в Пензе, одна из школ, которой в первую очередь нужны средства на реконструкцию - 70-я. Там в декабре 2017 года начали масштабный ремонт в помещениях бывшего ПТУ.

«Мы находимся в помещении, где будет класс специальных дисциплин. Здесь полностью заменено оконное остекление, вместо деревянных рам стоят пластиковые, с проветриванием. Размыт старый потолок, сделана покраска, обновлена дверь, закуплено новое оборудование и здесь в ближайшее время будет большой, просторный, светлый класс», - рассказал заместитель директора по профильной работе кадетской школы №70 по делам ГО и ЧС Пензы Сергей Литвиненко.

Такой же ремонт сделали еще в трех кабинетах. Все это за счет городского бюджета, на работу и новое оборудование выделяли более трех миллионов рублей. Этими средствами удалось выполнить менее 10% от запланированного. На ремонт остальных помещений, а это около 1800 квадратных метров, необходимо в несколько десятков раз больше.

«В настоящий период уже подготовлена проектно-сметная документация на реконструкцию учебных мастерских. Останется поэтапный поиск денежных средств для того, чтобы хотя бы за два-три года привести в порядок необходимые учебные площади», - сказал директор кадетской школы №70 по делам ГО и ЧС Пензы Евгений Выборнов.

Сейчас в кадетской школе обучается 600 детей. После того, как ремонт во всех помещениях завершат, там смогут учиться еще 280 человек, поэтому городское управление образование заинтересовано в том, чтобы как можно быстрее ввести в эксплуатацию новый корпус.

«На уровне министерства есть договоренность, что будет экономия. Оставшиеся средства направят на школу №70. В микрорайоне ГПЗ активно развивается, растут десяти- и 17-этажки, школы переполняются, много детей учатся во вторую смену. Ввод помещений бывшего ПТУ позволит на ближайшие годы решить эту проблему», - рассказал начальник управления образования Пензы Юрий Голодяев.

Ремонт во всех учреждениях образования, которые вошли в региональную программу, начнут сразу после окончания учебного года. Завершить все работы должны к 1 сентября. Сколько школ реконструируют дополнительно, станет известно после проведения всех торгов.