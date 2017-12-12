12 декабря 2017, 19:09Культура Известный кузнечанин вернулся на Родину с концертом Город Кузнецк Пензенской области продолжает притягивать именитых музыкантов. Вслед за национальным симфоническим оркестром под управлением Владимира Спивакова в город приехал лауреат международных конкурсов Александр Шувалов. Сейчас он живет во Франции и дает концерты по всему миру, а когда-то начинал свое музыкальное образование именно в Кузнецке.

28 лет спустя Александр Шувалов вновь вышел на сцену, где когда-то выступал еще в качестве студента музыкального училища. Окончив его с красным дипломом, пианист поступил в саратовскую консерваторию. Сейчас талантливого музыканта знают по всей Европе, и уже почти 20 лет он живет во Франции. За это время Александр Шувалов выступал во многих городах мира, участвовал в концертах и фестивалях, выпустил диск с собственными сочинениями.

«В последнее время я решил полностью посвятить жизнь продвижению своего творчества. Если артист не будет играть свои произведения, то кто их будет знать?» - отметил пианист, лауреат международных конкурсов Александр Шувалов.

Концерт в музыкальном колледже состоял более чем из 20 произведений Александра Шувалова. Слушатели смогли насладиться сюитами, пьесами, а также композициями из цикла «Времена года».

«Когда слушал «Декабрь, январь, февраль», понял, что это про Кузнецк. Я признателен, что в своем творчестве вы сохраняете связь с Родиной. Полагаю, что сегодняшняя встреча вас на что-то вдохновит», - поделился глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

Сергей Златогорский подарил Александру Шувалову книгу «Кузнецк: вчера, сегодня, завтра». Сам музыкант после концерта ответил на вопросы, которые в основном касались его творчества.

Культура

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