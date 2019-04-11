Известная пензенская артистка станет одним из чтецов «Тотального диктанта»

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11 апреля 2019, 17:58Образование
13 апреля в Пензенской области на нескольких площадках пройдет «Тотальный диктант» (6+). Проверить свои знания русского языка может любой желающий.
Для участия в мероприятии, нужно зарегистрироваться на сайте проекта. По данным на 11 апреля это сделали уже 517 человек. Все площадки, где будет проходить диктант, определены.
В Пензе написать диктант можно будет в пяти точках. В педагогическом институте им. Белинского на ул. Лермонтова, 37 текст прочтет доцент кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» Инесса Родионова; в областной библиотеке имени Лермонтова на пр. Строителей, 168,а – доцент той же кафедры Марина Луннова; в технопарке на ул. Гагарина, 16 – журналист Марина Стульникова. Отдельная площадка для иностранцев будет в педагогическом институте, диктант проведет доцент Тамара Суркова. Также будет закрытая точка для курсантов военной академии им. Хрулева.
В районах области диктант напишут в 27 точках, среди них – Городище, где текст прочтет Заслуженная артистка РСФСР Нина Голубина.
Напомним, автором «Тотального диктанта» в 2019 году стал писатель, литературовед и критик Павел Басинский. Он приедет в день проведения мероприятия в Таллин, который стал столицей диктанта, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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