Износ труб в Пензе составляет не более 80% - специалисты

Насколько надежны пензенские теплосети? Этим вопросом жители города задаются каждый год с наступлением холодов. Самым тяжелым периодом для коммунальных служб остаются первые недели после пуска тепла. О том, как прошел старт отопительного сезона и чего горожанам ждать в 2019 году, рассказали представители ПАО «Т Плюс».

Разрытым асфальтом и работами по замене ветхих коммуникаций жителей Пензы уже давно не удивить. По данным специалистов, износ труб в областном центре составляет от 70% до 80%, поэтому ремонт теплосетей - процесс необходимый для того, чтобы с наступлением холодов в дома пензенцев бесперебойно поступало тепло. Эта работа приносит ощутимые результаты. По сравнению с предыдущим отопительным сезоном, количество аварий снизилось почти в семь раз.

«В этом ноябре мы останавливали тепловые сеты всего 12 раз, из них два, когда это коснулось потребителей. Остальные отключения - это обводные линии или еще что-то», _ рассказал директор филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Андрей Ванин.

В целом старт отопительного сезона оценивается как успешный. Снизилось не только количество аварий, но и уровень подпитки теплосетей. То есть в 2018 году количество воды, потерянной в результате порывов, оказалось ниже норматива, чего не было уже несколько лет. Кроме того, в последние два года на развитие теплосетей в Пензе выделялось больше средств, чем было указано в тарифе.

«Это привело к сокращению аварий в семь раз, надежности и улучшению качества теплоснабжения в дома горожан. Это то, за что мы боролись, говорили и настаивали, что нужна инвестиционная программа», - сказала генеральный директор ПАО «Т Плюс» Денис Паслер.

Также специалисты регионального отделения ПАО «Т Плюс» поделились планами на 2019 год. По их словам, уже определен список участков, где будут перекладывать трубы. Среди них - улицы Фурманова, Карпинского и проспект Победы. Подготовка этих участков ведется уже сейчас.

«Мы усилили немного со своей стороны контроль за этими участками, чаще проводим обходы. И работаем вместе со службой, которая занимается поиском повреждений», - рассказал технический директор АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» Василий Журавлев.

Кроме того, представители организации отметили, что в 2019 году будет продолжена работа по сокращению периодов отключения горячего водоснабжения во время ремонтных работ.