Изменится расписание пригородного поезда «Кузнецк-Пенза»

Пригородный поезд № 6119 «Кузнецк–Пенза-1» временно будет курсировать по новому графику.

20-23 и 27-30 августа поезд будет отправляться со станции «Кузнецк» в 16.47 и прибывать на станцию «Пенза-1» в 18.54.

Изменения связаны с ремонтом пути на перегоне Никулино–Ключики Пензенского региона Куйбышевской железной, сообщили в пресс-службе Башкортостанской пригородной пассажирской компании.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».