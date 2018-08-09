Изменится расписание пригородного поезда «Кузнецк-Пенза»

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09 августа 2018, 13:02Общество
Пригородный поезд № 6119 «Кузнецк–Пенза-1» временно будет курсировать по новому графику.
20-23 и 27-30 августа поезд будет отправляться со станции «Кузнецк» в 16.47 и прибывать на станцию «Пенза-1» в 18.54.
Изменения связаны с ремонтом пути на перегоне Никулино–Ключики Пензенского региона Куйбышевской железной, сообщили в пресс-службе Башкортостанской пригородной пассажирской компании.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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