29 января 2017, 11:48Образование Изменилась процедура аттестации пензенских педработников С этого года в Пензенской области изменилась процедура аттестации педагогических работников. В частности, теперь учителям не придется проходить компьютерное тестирование. Кроме того, аттестационная комиссия больше не требует от педагога предоставления методического портфолио.

«В аттестационную комиссию областную достаточно заявления с тем, чтобы она назначила трех экспертов, д чтобы оценить деятельность учителя и запросила у образовательной организации критерии, по которым можно оценить деятельность педагога», - рассказал министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Педагогам из районов Пензенской области не придется выезжать в областной или районные центры, чтобы получить квалификационную категорию. Аттестационной комиссии будет достаточно материалов, которые находятся в открытом доступе. Например, информации, которая есть в методических кабинетах или на сайтах образовательных учреждений. Эксперты оставляют за собой право посещать открытые уроки и внеурочные мероприятия, чтобы оценить уровень мастерства педагога.

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