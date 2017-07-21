Избирком Пензенской области зарегистрировал кандидатов областного списка

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21 июля 2017, 17:17Общество
21 июля избирательная комиссия Пензенской области зарегистрировала областной список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Пензенской области 6 созыва, выдвинутый Пензенским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» в количестве 58 человек.
Заместитель председателя избирательной комиссии Пензенской области Алексей Климухин отметил:
«Избирательная комиссия Пензенской области сначала заверила областной список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Пензенской области 6 созыва. После чего поступили документы для регистрации. Рабочая группа проверила поступившие документы на соответствие норм действующего федерального законодательства и закона Пензенской области»
«Я хотел бы поблагодарить избирательную комиссию Пензенской области за единогласное решение во время регистрации. Для кандидатов это большая ответственность. Они готовы честно и открыто работать на благо избирателей, обсуждать вместе с жителями их проблемы и доказывать конкретными делами свое неравнодушие и отзывчивость»,- сказал председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.
В завершении избирательная комиссия Пензенской области выдала зарегистрированным кандидатам удостоверения.
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