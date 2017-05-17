17 мая 2017, 10:02Общество Из-за ямы на проспекте Победы образовалась огромная пробка Пензенец опубликовал в Сети видео пробки, в которой стоят машины на проспекте Победы. По его словам, она возникла из-за рухнувшего асфальта.

Судя по кадрам, размещенным в группе «Подслушано у водителей. Пенза 58», проблемы с движением возникли в одну сторону, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Напомним, на проспекте Победы из-за обрушения асфальта на дороге образовалась яма. Автор видео говорит о том, что именно она и стала причиной затора.

Общество

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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/podslushano_avto_58?z=video394749884_456239024%2Fa7b7fd5dd1cc2de9c5%2Fpl_wall_-67246679