Из-за ямы на проспекте Победы образовалась огромная пробка

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17 мая 2017, 10:02Общество
Пензенец опубликовал в Сети видео пробки, в которой стоят машины на проспекте Победы. По его словам, она возникла из-за рухнувшего асфальта.
Судя по кадрам, размещенным в группе «Подслушано у водителей. Пенза 58», проблемы с движением возникли в одну сторону, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Напомним, на проспекте Победы из-за обрушения асфальта на дороге образовалась яма. Автор видео говорит о том, что именно она и стала причиной затора.
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