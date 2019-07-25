Из-за торчащего люка машина врезалась в ворота – пензенец

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25 июля 2019, 12:03Общество
Житель Пензы рассказал в «Жалобной книге» информагентства о торчащем люке. Мужчина попросил помочь разобраться в этой ситуации.
«Рабочие положили асфальт на улице 2-ой Порядок и оставили торчащий люк. Из-за него проезжавший мимо автомобиль откинуло в сторону, и он врезался в ворота гаража. Местные жители своими силами отгородили его, но все это - временная мера. Помогите нам решить эту проблему», - написал пензенец.
Информационное агентство «Пенза-Пресс» готовит официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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