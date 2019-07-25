25 июля 2019, 12:03Общество

Из-за торчащего люка машина врезалась в ворота – пензенец

Житель Пензы рассказал в «Жалобной книге» информагентства о торчащем люке. Мужчина попросил помочь разобраться в этой ситуации.

«Рабочие положили асфальт на улице 2-ой Порядок и оставили торчащий люк. Из-за него проезжавший мимо автомобиль откинуло в сторону, и он врезался в ворота гаража. Местные жители своими силами отгородили его, но все это - временная мера. Помогите нам решить эту проблему», - написал пензенец.

Информационное агентство «Пенза-Пресс» готовит официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: фото автора жалобы

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