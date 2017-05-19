Из-за ремонта участка пути изменится расписание электричек

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21 мая 2017, 14:27Общество
В связи с ремонтом железнодорожного пути на участке «Новообразцовое — Пенза» изменится расписание движения пригородных поездов.
22, 24 мая пригородный поезд №6119 отправится со станции «Кузнецк» в 16.40 и прибудет на станцию «Пенза-1» в 19.01.
23 мая пригородный поезд №6119 отправится со станции «Кузнецк» в 16.47 и прибудет на станцию «Пенза-1» в 18.54.
22 мая пригородный поезд №?6122 отправится со станции «Пенза-1» в 20.23 и прибудет на станцию «Кузнецк» в 22.30.
23, 24 мая пригородный поезд №6118 отправится со станции «Пенза-1» в 9.24 и прибудет на станцию «Кузнецк» в 11.3.
Пензенцев просят планировать свои поездки заранее.
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