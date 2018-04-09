09 апреля 2018, 13:04Общество

Из-за размыва плотины перекрыли трассу «Пенза-Саратов»

Из-за размыва временной объездной дороги и плотины перекрыли федеральную трассу «Саратов-Пенза». Об этом сообщает Free-News Volga со ссылкой на отдел пропаганды областного ГИБДД.

По данным саратовской дорожной полиции, движение на трассе остановилось 9 апреля в 1.30. Сейчас автомобили проезжают этот участок в объезд.

По словам заместителя председателя правительства Саратовской области Александра Буренина, сейчас движение возможно от Татищево до Каменки, а дальше - до Пензы.

«Думаю, что через сутки-двое вода спадет, и плотину восстановят», - предположил он.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB-472027/

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