Из-за размыва плотины перекрыли трассу «Пенза-Саратов»

Из-за размыва временной объездной дороги и плотины перекрыли федеральную трассу «Саратов-Пенза». Об этом сообщает Free-News Volga со ссылкой на отдел пропаганды областного ГИБДД.

По данным саратовской дорожной полиции, движение на трассе остановилось 9 апреля в 1.30. Сейчас автомобили проезжают этот участок в объезд.

По словам заместителя председателя правительства Саратовской области Александра Буренина, сейчас движение возможно от Татищево до Каменки, а дальше - до Пензы.

«Думаю, что через сутки-двое вода спадет, и плотину восстановят», - предположил он.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».