Из-за размыва плотины перекрыли трассу «Пенза-Саратов»

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09 апреля 2018, 13:04Общество
Из-за размыва временной объездной дороги и плотины перекрыли федеральную трассу «Саратов-Пенза». Об этом сообщает Free-News Volga со ссылкой на отдел пропаганды областного ГИБДД.
По данным саратовской дорожной полиции, движение на трассе остановилось 9 апреля в 1.30. Сейчас автомобили проезжают этот участок в объезд.
По словам заместителя председателя правительства Саратовской области Александра Буренина, сейчас движение возможно от Татищево до Каменки, а дальше - до Пензы.
«Думаю, что через сутки-двое вода спадет, и плотину восстановят», - предположил он.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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