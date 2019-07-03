Из-за провала на дороге троллейбус №7 пустят по проспекту Победы

Из-за провала в асфальте, который произошел на проспекте Строителей, временно изменили схему движения троллейбуса №7 «Запрудный – Аэропорт».

Как сообщает пресс-служба мэрии, с улицы Суворова троллейбус направят по следующей схеме: ул. 8 Марта - ул. Карпинского - пр. Победы - 6-й проезд Пестеля - ул. Рахманинова - ул. Стасова - пр. Строителей и далее по маршруту.

В сторону центра города троллейбусы будут ездить по своему маршруту без изменений.

Напомним, яма образовалась на дороге в районе дома №9 на проспекте Строителей днем 2 июля. Это не первый подобный случай, пишет ИА «Пенза-Пресс».