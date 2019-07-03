Из-за провала на дороге троллейбус №7 пустят по проспекту Победы

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03 июля 2019, 10:01Общество
Из-за провала в асфальте, который произошел на проспекте Строителей, временно изменили схему движения троллейбуса №7 «Запрудный – Аэропорт».
Как сообщает пресс-служба мэрии, с улицы Суворова троллейбус направят по следующей схеме: ул. 8 Марта - ул. Карпинского - пр. Победы - 6-й проезд Пестеля - ул. Рахманинова - ул. Стасова - пр. Строителей и далее по маршруту.
В сторону центра города троллейбусы будут ездить по своему маршруту без изменений.
Напомним, яма образовалась на дороге в районе дома №9 на проспекте Строителей днем 2 июля. Это не первый подобный случай, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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