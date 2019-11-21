Из-за прорыва сетей ул. Володарского превратилась в каток

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21 ноября 2019, 13:36Общество
Утром в четверг, 21 ноября, центр Пензы встал в грандиозном заторе. На этот раз причина не только в закрытии Бакунинского моста. Как сообщают пользователи социальной сети «ВКонтакте», на улице Володарского произошел прорыв коммуникаций.
На перекрестке с улицей Кураева и далее по проезжей части разлилось болото. На этом участке пути автомобилям нужно ехать в гору, но из-за мокрого покрытия и минусовой температуры транспортные средства не справляются с поставленной задачей.
В интернете опубликовано видео, как перед пешеходным переходом дорогу «шлифует» ГАЗель. К проезжей части подходит мужчина, но замечает поднимающийся над землей пар и силящихся избежать аварий водителей и решает выбрать иной путь.
Сервис «Яндекс.Карты» отметил уже два дорожно-транспортных происшествия: на перекрестке улицы Володарского с Максима Горького и выше – с Кураева. Вверх по Володарского затор тянется на 730 метров, вниз – почти на два километра. Стоят также улицы Лермонтова вдоль одноименного сквера, Кирова, Красная, мост имени ФУ БХУХО.
В пресс-службе администрации Пензы сообщили, что утечка произошла на сетях «Горводоканала». Аварию планируется устранить до вечера, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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