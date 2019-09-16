16 сентября 2019, 17:37Происшествия

Из-за пожара на ул. Пушкина из многоэтажки эвакуировали жильцов

В центре Пензы днем 16 сентября произошел пожар в 14-этажном доме.

Как сообщила начальник группы информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС по Пензенской области Анна Шупилова сообщила, что звонок в дежурную часть поступил в 15:02. По ее словам, очаг возгорания был в комнате на 11 этаже, всего огонь повредил площадь в четыре квадратных метра.

«С верхних этажей дома эвакуировали семь человек. Никто не пострадал. Что послужило источником возгорания, пока неизвестно», - рассказала она.

Чтобы потушить пожар, от МЧС на место приехали три расчета и восемь сотрудников, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penza_live

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