Из-за пожара на ул. Пушкина из многоэтажки эвакуировали жильцов

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
16 сентября 2019, 17:37Происшествия
В центре Пензы днем 16 сентября произошел пожар в 14-этажном доме.
Как сообщила начальник группы информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС по Пензенской области Анна Шупилова сообщила, что звонок в дежурную часть поступил в 15:02. По ее словам, очаг возгорания был в комнате на 11 этаже, всего огонь повредил площадь в четыре квадратных метра.
«С верхних этажей дома эвакуировали семь человек. Никто не пострадал. Что послужило источником возгорания, пока неизвестно», - рассказала она.
Чтобы потушить пожар, от МЧС на место приехали три расчета и восемь сотрудников, пишет ИА «Пенза-Пресс».
16 сентября 2019, 19:42В Пензе прошел ежегодный забег «Строители - за здоровый образ жизни»
16 сентября 2019, 19:33Пензенские школьники поборются за 500 тысяч рублей
16 сентября 2019, 19:29На улицах Пензы впервые прошел фестиваль театров
16 сентября 2019, 19:26Пензенские экологи отметили «День реки Суры» масштабной уборкой
16 сентября 2019, 19:21В Нижнем Ломове появился современный фонтан
16 сентября 2019, 19:18Бдительный пензенец помог задержать нетрезвого водителя
16 сентября 2019, 19:12Жители улицы Аустрина просят признать их дом аварийным
16 сентября 2019, 19:07В Пензе утвержден состав Гордумы седьмого созыва