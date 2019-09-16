Из-за пожара на ул. Пушкина из многоэтажки эвакуировали жильцов

Как сообщила начальник группы информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС по Пензенской области Анна Шупилова сообщила, что звонок в дежурную часть поступил в 15:02. По ее словам, очаг возгорания был в комнате на 11 этаже, всего огонь повредил площадь в четыре квадратных метра.

«С верхних этажей дома эвакуировали семь человек. Никто не пострадал. Что послужило источником возгорания, пока неизвестно», - рассказала она.

Чтобы потушить пожар, от МЧС на место приехали три расчета и восемь сотрудников, пишет ИА «Пенза-Пресс».