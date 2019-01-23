Из-за отсутствия разметки на склоне «Снежинки» пензенцы рискуют жизнью

Травмы, переломы, ушибы. К таким последствиям может привести катание с горы. Зимой в выходные это одно из наиболее массовых развлечений на свежем воздухе. Больше всего катающихся в Пензе традиционно на стадионе «Снежинка». Лыжников на склонах там давно потеснили владельцы санок, снегокатов и тюбингов, которые в народе из-за формы снаряда называют «ватрушками». Последние наиболее опасны, так как способны разогнаться до 60 километров в час.

Какая же зима без катания с горы? Промчаться с ветерком по склону любят и дети, и взрослые. В выходные дни на стадионе «Снежинка» многолюдно. Там не только лыжники. Склоны облюбовали пензенцы на санках, снегокатах и тюбингах. Каждый катается там, где хочет, порой мешая друг другу.

«Очень опасно. Иду с ребенком, а сзади мчатся лыжники», - сказала жительница Пензы Надежда Матыгулина.

Она также подчеркивает, что конфликт интересов на стадионе «Снежинка» существует уже не первый год. Разграничения склонов для катания на лыжах или тюбингах там нет. Все потому, что трассы создавались, в первую очередь, для лыжников. Остальные катаются фактически вне закона. Езда на ледянках, санках и «ватрушках» запрещена администрацией стадиона. Об этом пензенцам сообщают таблички на склонах. Однако зачастую они мало кого останавливают.

«Мы спускаемся, а они идут вверх, или наоборот. Периодически возникают случаи, когда приходится сманеврировать, чтобы не наехать на детей», - рассказал лыжник Анатолий Андреев.

Во время новогодних каникул на стадионе «Снежинка» произошел несчастный случай. Пытаясь уйти от столкновения с ребенком, внезапно выбежавшим на трассу, на лыжах разбился пензенский легкоатлет Андрей Козлов. Спортсмена вынесло в лес, он врезался в дерево и повредил позвоночник. К спасению молодого человека пришлось привлечь сотрудников МЧС. Против неорганизованного катания на склонах высказались и в Федерации лыжных гонок Пензенской области.

«Когда здесь проходят тренировки, инструкторы регулируют движение жителей. Большинство людей адекватно реагируют, но некоторые спрашивают, где детям кататься. Отвечаем, что рядом есть еще склон. Конечно, проблему надо решать летом, но как снег спадает, мы забываем про лыжи и тюбинги», - отметил президент Федерации лыжных гонок Пензенской области Сергей Мезенцев.

В ближайшее время ситуация должна в корне измениться. Глава региона Иван Белозерцев поручил подготовить проект по благоустройству стадиона. К тому же, в Пензе должен появиться современный горнолыжный комплекс. Однако, вне зависимости от этого, о собственной безопасности, прежде всего, должны думать сами катающиеся и родители, купившие детям снаряды для спуска с горы.