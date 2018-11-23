Из-за невостребованности отменили налоговые льготы для пензенских студентов

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23 ноября 2018, 12:03Бизнесновости
В Пензенской области 23 ноября на сессии Законодательного Собрания депутаты поддержали законопроект, отменяющий налоговые льготы для студентов и выпускников.
Как сообщил на сессии министр экономики региона Сергей Капралов, в регионе была предусмотрена льгота для студентов и выпускников образовательных учреждений «в виде пониженной налоговой ставки при применении упрощенной системы налогообложения». Но анализ применения этой меры показал, что она не востребована. Ею ежегодно с 2013 года пользуются не более 16 человек.
«Поскольку льгота является маловостребованной, она не оказывает существенного влияния на развитие предпринимательства. Кроме того, c 2015 года в регионе действуют «налоговые каникулы», согласно которым предприниматели, работающие c применением упрощенной системы налогообложения, полностью освобождаются от уплаты налога», - отмечается в пояснительной записке.
Принятый законопроект позволит получить в 2019 году дополнительный доход в бюджет – 2,5 млн рублей, в 2020-ом — 6,1 млн руб, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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