Из-за недобросовестного подрядчика у дома на ул. Московской вырос камыш

В редакцию телеканала «Экспресс» обратились жильцы многоквартирного дома на улице Московской с просьбой о помощи. Обшарпанные стены в подъезде, сырость, неприятный запах - все это результат некачественных работ, которые подрядчик выполнил в многоэтажке 2017 году. На многочисленные обращения в различные инстанции пензенцы так и не получили ответов.

Возле многоквартирного дома колосится камыш. Уголок дикой природы в центре города вызывает у местных жителей смех, а плачевное состояние подъезда - многочисленные вопросы.

«Красили стену, наносили новую краску на старую, но все отвалилось из-за сырости. Балка над окнами вся прогнила, когда влага испаряется из подвала, образуется туман», - рассказала жительница дома №40 по улице Московской Ольга Измайлова.

Духота, запах плесени и насекомые появились в подъезде летом 2017 года. Тогда же подрядчик выполнил ремонт - старые окна заменили на пластиковые, побелили потолок и покрасили стены. Но вся работа быстро сошла на нет. Местные жители уверяют, что до ремонта было лучше.

«Мы же не специалисты, они должны были установить причину постоянной влажности, подтеков. Нам сказали, что как начнут топить, все прекратится, но все стало только хуже, - испарение и все разрушилось», - сказала жительница дома №40 по улице Московской Татьяна Ширина.

Собственники копили денежные средства на проведение капитального ремонта на специальном счете. Договор на замену окон, побелку потолка и покраску стен заключали с подрядчиком самостоятельно. А это значит, что МУП не в ответе за качество выполненных работ. Тем не менее, жильцы неоднократно писали в свою управляющую компанию, что не увенчалось успехом. Но после визита журналистов, просьбы о помощи специалистами были услышаны.

«Будем решать этот вопрос. Сейчас этим занимаются юристы, составляют претензию подрядчикам, которые проводили работы», - прокомментировал генеральный директор управляющей компании Алексей Гаврилов.

Подрядная организация должна будет устранить недочеты за свой счет. В МУПе точных сроков проведения очередного ремонта не называют, но обещают решить вопрос в течение двух месяцев.