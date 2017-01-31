Из-за гриппа в школах Пензы коллапса нет

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31 января 2017, 10:01Общество
Пензенские школы работают в обычном режиме – число заболевших учащихся составляет 12,2% от их общего числа.
Как сообщил начальник городского управления образования Юрий Голодяев, на карантин закрыто 60 классов в 26 образовательных учреждениях, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Руководители образовательных учреждения ежедневно проводят мониторинг и докладывают о ситуации. Медицинские работники осматривают школьников.
Напомним, по данным областного управления Роспотребнадзора, на карантин в Пензенской области закрыли четыре школы, 60 классов в школах Пензы, 21 класс в 10 школах других районов и шесть групп в четырех детсадах.
В течение недели в регионе было зарегистрировано 3548 случаев РВИ, заболеваемость — ниже контрольного уровня эпидпорога на 58%.
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