Из-за ДТП в Нижнеломовском районе в больницу попали 5 граждан Узбекистана

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30 сентября 2019, 14:34Происшествия
В Нижнеломовском районе Пензенской области столкнулись Chevrolet Cobalt и фура. В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщали, что в результате аварии пострадали пять человек, оказалось, что они – граждане Узбекистана.
Как пояснили в консульско-правовом департаменте министерства иностранных дел Узбекистана, мужчины получили различные травмы. В настоящее время им оказывают помощь в Нижнеломовской районной больнице. Состояние пострадавших уже стабилизировалось. Генконсульство взяло ситуацию на контроль.
Напомним, авария произошла 27 сентября в районе 10 часов дня на трассе М-5 «Урал». В результате столкновения пострадали пять человек: 30-летний водитель легковушки и четыре пассажира. Очевидцы публиковали в Сети видеозаписи с места происшествия, на которых видно, как фуру развернуло, а у иномарки буквально срезало боковую часть со стороны водителя.
Стоит отметить, что водителям необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию и быть особо внимательными на дороге. Если, находясь за рулем, вы почувствовали себя плохо, лучше остановиться. Особенно осторожным нужно быть в сумерки и ночью, когда видимость ограничена, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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