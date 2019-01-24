Из-за ДТП у Монтажного ограничили движение по М-5

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24 января 2019, 15:34Общество
В Пензенской области у поселка Монтажный ввели ограничение проезда транспорта. Причина – серьезное ДТП.
Как сообщает пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор», на 647 км, на месте столкновения бензовоза и самосвала, организовано реверсивное движение. Ограничения действуют с полудня.
Напомним, обо аварии сообщили пользователи Сети. По предварительным данным, скончался один человек. Информация уточняется, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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