Из-за ДТП у Монтажного ограничили движение по М-5

В Пензенской области у поселка Монтажный ввели ограничение проезда транспорта. Причина – серьезное ДТП.

Как сообщает пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор», на 647 км, на месте столкновения бензовоза и самосвала, организовано реверсивное движение. Ограничения действуют с полудня.

Напомним, обо аварии сообщили пользователи Сети. По предварительным данным, скончался один человек. Информация уточняется, пишет ИА «Пенза-Пресс».