Из-за долгов за газ МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» едва не стало банкротом

05 февраля 2020, 17:59Бизнесновости
В Арбитражный суд региона обратился «Газпром межрегионгаз Пенза». Он потребовал признать банкротом МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы».
По материалам дела, долг муниципального предприятия составил около 43 млн рублей с учетом госпошлины и пени. Задолженность была просрочена более чем на три месяца.
Однако еще до начала судебного заседания, 16 февраля, поступило ходатайство от «Газпром межрегионгаз Пенза» о возвращении заявления. Эту просьбу суд удовлетворил.
«Возвращение заявления не препятствует повторному обращению с таким же требованием в арбитражный суд в общем порядке после устранения обстоятельств, послуживших основанием для его возвращения», - отмечается в определении Арбитражного суда Пензенской области.
Что стало причиной отзыва иска, не известно, возможно, предприятия смогли найти способ решить вопросы с долгом вне суда.
МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» является основной организацией, которая занимается благоустройством городских клумб, скверов и парков, обрезкой деревьев. По госзакупкам, предприятие получило 30 млн рублей на эти работы. Средства выделяются на квартал, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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