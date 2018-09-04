Из-за болезни Сергея Жукова перенесли концерт «Руки вверх» в Пензе

Как сообщил певец в Instagram, он проходит лечение в больнице. Сейчас он уже идет на поправку, но, по рекомендации врачей, может вернуться к гастрольной деятельности только через две недели.

«Впервые после болезни Сергея «Руки Вверх!» выступят перед своими поклонниками 20 сентября в Пензе. Запланированный на 11 сентября концерт в этом городе по настоянию врачей перенесен на 9 дней позже. Также перенесены концерты в Липецке и Воронеже. Ранее купленные билеты остаются действительными», - отмечают представители Сергея Жукова. Пишет ИА «Пенза-Пресс».