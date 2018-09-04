Из-за болезни Сергея Жукова перенесли концерт «Руки вверх» в Пензе

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05 сентября 2018, 13:04Культура
В Пензе концерт группы «Руки вверх» (12+) состоится 20 сентября, а не 11 сентября. Перенос выступления связан с болезнью солиста Сергея Жукова.
Как сообщил певец в Instagram, он проходит лечение в больнице. Сейчас он уже идет на поправку, но, по рекомендации врачей, может вернуться к гастрольной деятельности только через две недели.
«Впервые после болезни Сергея «Руки Вверх!» выступят перед своими поклонниками 20 сентября в Пензе. Запланированный на 11 сентября концерт в этом городе по настоянию врачей перенесен на 9 дней позже. Также перенесены концерты в Липецке и Воронеже. Ранее купленные билеты остаются действительными», - отмечают представители Сергея Жукова. Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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