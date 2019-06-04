Из-за аварии несколько районов Пензы останутся без воды

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04 июня 2019, 11:33Общество
4 июня в 10.00 в Пензе на ул. Бийской произошла утечка из водопровода.
В связи с этим в нескольких районах будет отключено водоснабжение в нескольких районах города.
По данным Горводоканала без воды останутся Терновка (до ул. Токарной), Гидрострой, Спутник, «Семейный квартал», «Петровский квартал», Междуречье, Сосновка, ГПЗ-24, Маяк, Нахаловка, Шуист (частично), «Биосинтез», Согласие.
«Водоснабжение будет восстановлено после окончания ремонтных работ, предположительно 4 июня в 17.00», - добавили в пресс-службе Горводоканала, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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