Из-за аварии на «Пенза-3» образовалась большая пробка

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30 октября 2019, 11:12Политика
Подписчик одной из пензенских групп «ВКонтакте» сообщил о ДТП, которое произошло утром 30 октября.
Пользователь сделал фото и видео с места происшествия в 8:19.
«Авария на «Пенза-3». В сторону Терновки - пробка большая», - написал он.
Судя по кадрам, столкнулись «Лада Калина» и Chevrolet. Автомобили получили сильные механические повреждения. На место приехал реанимобиль, о пострадавших информации нет.
Официальных данных по факту ДТП пока нет.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают пензенским водителям, что за рулем следует быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Также в связи с понижением температуры воздуха на дороге возможно образование наледи, поэтому нужно быть особо осторожными.
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