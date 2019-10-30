Из-за аварии на «Пенза-3» образовалась большая пробка

Подписчик одной из пензенских групп «ВКонтакте» сообщил о ДТП, которое произошло утром 30 октября.

Пользователь сделал фото и видео с места происшествия в 8:19.

«Авария на «Пенза-3». В сторону Терновки - пробка большая», - написал он.

Судя по кадрам, столкнулись «Лада Калина» и Chevrolet. Автомобили получили сильные механические повреждения. На место приехал реанимобиль, о пострадавших информации нет.

Официальных данных по факту ДТП пока нет.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают пензенским водителям, что за рулем следует быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Также в связи с понижением температуры воздуха на дороге возможно образование наледи, поэтому нужно быть особо осторожными.