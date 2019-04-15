Из восьми пензенских школ эвакуировали детей

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15 апреля 2019, 19:09Происшествия
13 апреля учащиеся нескольких школ Пензы ушли с уроков домой раньше обычного - их эвакуировали сразу после того, как в полиции был получен сигнал о якобы заложенных в зданиях учебных заведений взрывных устройствах.
Правоохранители получили сигнал, что в здании школы №57 якобы заложена бомба. Из школы всех оперативно эвакуировали. Внутри помещения работали сотрудники полиции и МЧС.
В этой школе учится 1000 детей. Но 13 апреля у начального звена не было занятий. У всех остальных они закончились немного раньше, чем обычно.
«Во время учебного процесса поступил сигнал о том, что мы должны эвакуироваться. Нажали тревожную кнопку, открыли все двери и покинули здание», - рассказала директор средней школы №57 Пензы Наталья Аравина.
До прибытия кинологической службы у входа в школу дежурили полицейские. Аналогичная эвакуация учащихся и персонала прошла в еще семи образовательных учреждениях города. Ни взрывных устройств, ни их муляжей в зданиях специалисты не обнаружили. Поступившая на пульт диспетчера информация оказалась ложной.
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