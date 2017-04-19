19 апреля 2017, 16:01Происшествия Из Суры вытащили тело мужчины В Пензе в реке Суре нашли труп, сообщает пресс-служба областного УЖКХ и ГЗН.

Об этом спасателям рассказал дежурный отдела полиции №5. Приехав на место, спасатели вытащили погибшего из водоема и передали полицейским.

Во всех обстоятельствах трагедии разберутся правоохранительные органы, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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Источник фотографии: http://uprgkh.pnzreg.ru/files/zhkh_pnzreg_ru/spasateli2/izvlechenie_trupa_sortirovochnaya.jpg