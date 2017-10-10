С бойнь С. Елюзани в регионы поступает некачественная продукция

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10 октября 2017, 15:02Общество
С незарегистрированных бойнь села Средняя Елюзань Пензенской области в другие регионы страны поступает недоброкачественная продукция.
Об этом на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции сообщил заместитель руководителя управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по республике Мордовия и Пензенской области Баграт Пирумов. По его словам, продукция не проходит даже элементарных лабораторных исследований.
«В последнее время к нам поступает информация о том, что с территории Средней Елюзани на территорию Белгородской области отправляются лошади для убоя. Они, не доезжая до Белгородской области, реализуются на территории Российской Федерации в неустановленных местах», - рассказал он.
Губернатор Иван Белозерцев отметил, что подобные нарушения влекут за собой серьезные последствия. Он призвал специалистов службы провести тщательную проверку, и, при необходимости, подключить к работе соответствующие ведомства.
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