22 октября 2019, 11:24Общество

Из следующего в Пензу поезда высадили озорника

46-летний житель Республики Башкортостан устроил дебош в поезде «Нижневартовск-Пенза».

Как сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, мужчина напился, нарушал общественный порядок, нецензурно выражался, тем самым мешал отдыхать остальным пассажирам. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции, которые находились в поезде, обратили внимание на его неподобающее поведение и высадили дебошира на станции «Златоуст».

В отношении мужчины составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Согласно КоАП, нарушителю грозит штраф от 500 до 1000 руб. либо до 15 суток ареста, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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