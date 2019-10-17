Из семьи забрали двух девочек, мать которых не следила за их гигиеной и лечением

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17 октября 2019, 17:59Общество
В Пензенской области в социальный центр поступили две девочки с рядом простудных заболеваний. По данным облпрокуратуры, детей пришлось забрать из-за поведения матери.
По данным надзорного ведомства, женщина почти год ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности. Из-за этого дети получили «физические и нравственные страдания».
«Мать не предоставляла детям лекарства, содержала их в условиях, угрожающих жизни и здоровью, в том числе - вследствие несоблюдения элементарных гигиенических норм», - отмечают в ведомстве.
Стражи порядка в отношении женщины возбудили уголовное дело по факту «ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию», «сопряженного с жестоким обращением с несовершеннолетними».
Мать в сентябре 2019 года решением суда лишена родительских прав, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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