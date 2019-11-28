Из рыбоулавливателя в Каменском районе украли 50 кг толстолобика

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28 ноября 2019, 13:33Криминал
Представитель сельскохозяйственного кооператива в Каменском районе Пензенской области, ставший свидетелем преступления, обратился в местную полицию.
Мужчина рассказал, что на неохраняемом пруду около села Завиваловка был установлен рыбоулавливатель. Кто-то украл из него рыбу.
Сотрудники уголовного розыска установили личности злоумышленников. В краже подозревают 33-летнего жителя села Завиваловка, поживившегося 20 кг толстолобика стоимостью 3 000 рублей, и 22-летнего жителя поселка Тухачевский, который забрал 30 кг рыбы стоимостью 4 500 рублей.
«Подозреваемые дали признательные показания. По фактам краж возбуждены уголовные дела. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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