Из рыбоулавливателя в Каменском районе украли 50 кг толстолобика

Представитель сельскохозяйственного кооператива в Каменском районе Пензенской области, ставший свидетелем преступления, обратился в местную полицию.

Мужчина рассказал, что на неохраняемом пруду около села Завиваловка был установлен рыбоулавливатель. Кто-то украл из него рыбу.

Сотрудники уголовного розыска установили личности злоумышленников. В краже подозревают 33-летнего жителя села Завиваловка, поживившегося 20 кг толстолобика стоимостью 3 000 рублей, и 22-летнего жителя поселка Тухачевский, который забрал 30 кг рыбы стоимостью 4 500 рублей.

«Подозреваемые дали признательные показания. По фактам краж возбуждены уголовные дела. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».