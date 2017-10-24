24 октября 2017, 11:09Происшествия

Из пожара на улице Свердлова спасли двух женщин

24 октября около шести часов утра в Пензе произошел пожар.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, огонь вспыхнул в деревянном доме на улице Свердлова. Сгорела кровля.

Во время пожара пять человек вышли из горящего здания сами, 52-летнюю и 73- летнюю женщин спасли огнеборцы.

Со стихией боролись 19 человек при помощи пяти единиц спецтехники, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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