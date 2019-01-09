Из Пензы за ночь вывезли почти 6000 кубометров снега

В ночь на 9 января в Пензе на дорогах работало 83 единицы снегоуборочной техники.

Как сообщает пресс-служба мэрии, чистили дороги, в том числе – в частном секторе, их обрабатывали противогололедными материалами. Также от мусора, снега и льда убирали тротуары, пешеходные переходы, автопавильоны и прилегающие территории.

Снег вывозили с путепроводов на ул. Луначарского, Баумана, Терновского, с Бакунинского моста, Привокзальной площади, улиц Бакунина, Московской, Злобина, Мира, Карпинского, Ленина, Терновского и других. Всего за ночь вывезли более 5,7 тысяч кубометров снега.

Также грейдировали обочины на ул. Чаадаева, Долгорукова, К. Цеткин, Злобина, Сердобской, Тухачевского, Павлушкина, Урицкого, Володарского, Советской, Кураева, Лермонтова, Красной, Радищева, М.Горького, Кулакова, Коммунистической, Суворова, Карпинского, Мира, Тульской, Тимирязева, Островского, Б. Арбековской, Кольцова, Лесхоз, Толстого, Ключевского, Революционной, с. Побочино, дороги на Панкратовку, Леонова, Ударной, Нахимова, Пестеля, Тепличной, Рябова, Куйбышева, Богданова, Краснова, Красной, Тамбовской, Ново-Тамбовской.

9 января чистят и обрабатывают дороги 86 спецмашин и 70 рабочих. Снег вывозят с ул. Карпинского, Пушкина, Бакунина, Московской, Павлушкина, Тухачевского, Терновского и других, пишет ИА «Пенза-Пресс».