Из Пензы в Москву запустят дополнительные авиарейсы

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11 апреля 2018, 14:06Общество
Авиакомпания «S7 Airlines» с 1 июня 2018 года вводит дополнительный рейс «Москва – Пенза - Москва». Самолеты будут летать ежедневно из московского аэропорта «Домодедово».
Это будет уже третий ежедневный авиарейс по данному маршруту. Его открытие связано с большим спросом у жителей и гостей региона, а также ожидаемым увеличением пассажиропотока в летний период, сообщает пресс-центр регионального правительства.
Полеты будут осуществляться на Embraer-170. Как отметили в пресс-центре, это самый компактный представитель самолетов Embraer, спроектированных одноименной авиастроительной бразильской компанией.
Отличительные особенности самолета - высокие технологические показатели, эксплуатационная экономичность и маленький уровень выбросов в атмосферу вредных веществ. Вместимость салона - 70-80 человек, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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