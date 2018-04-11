Из Пензы в Москву запустят дополнительные авиарейсы

Авиакомпания «S7 Airlines» с 1 июня 2018 года вводит дополнительный рейс «Москва – Пенза - Москва». Самолеты будут летать ежедневно из московского аэропорта «Домодедово».

Это будет уже третий ежедневный авиарейс по данному маршруту. Его открытие связано с большим спросом у жителей и гостей региона, а также ожидаемым увеличением пассажиропотока в летний период, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Полеты будут осуществляться на Embraer-170. Как отметили в пресс-центре, это самый компактный представитель самолетов Embraer, спроектированных одноименной авиастроительной бразильской компанией.

Отличительные особенности самолета - высокие технологические показатели, эксплуатационная экономичность и маленький уровень выбросов в атмосферу вредных веществ. Вместимость салона - 70-80 человек, пишет ИА «Пенза-Пресс».