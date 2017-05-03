03 мая 2017, 13:08Общество Из Пензы в Москву будет летать новый тип самолетов Из Пензы до Москвы в аэропорт Домодедово будет летать новый тип воздушных судов Embraer-170.

По данным пресс-службы регионального минпрома, с 31 августа пассажиров будет обслуживать авиакомпания S7 Airlines (ПАО «Авиакомпания Сибирь»).

Цена билетов с учетом таксы и сборов – 3700 руб. На официальном сайте авиакомпании уже работает предварительная продажа билетов, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Embraer-170 - новый тип воздушных судов, введенный для реализации программы развития межрегиональных авиаперевозок. Это современные самолеты, рассчитанные на перевозку 78 пассажиров в просторном и комфортабельном салоне экономического класса», - пояснили в пресс-службе регионального минпрома.

Общество

просмотров 62