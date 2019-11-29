Из Пензы в Китай отправили рекордную партию подсолнечного и рапсового масла

Свыше 2000 тонн - такую крупную партию растительного масла в Китай из России не отправляли ни разу. Первый прямой ускоренный контейнерный поезд двинулся в путь со станции «Пенза-2». Это, можно сказать, историческое событие еще раз доказывает, что Пензенская область - лидер по экспорту масла. Сотрудничество по поставкам российской сельхозпродукции было налажено в рамках реализации соглашения между правительством нашего региона и китайской провинции Чунцин.

50 вагонов, в составе каждого - по два контейнера, наполненных растительным маслом. Груз в таком объеме, более 2000 тонн, впервые в истории экспортных поставок из России будет доставлен в китайскую провинцию Чунцин. Грузовой состав поедет фактически со скоростью пассажирского. При транспортировке продукции используются инновационные технологии.

«Упаковка представляет собой вкладыш, который позволяет заливать в него жидкие безопасные грузы, это удешевляет перевозку. Контейнер потом утилизируется по прибытию, его не нужно возвращать обратно», - рассказал директор филиала Куйбышевской железной дороги Алексей Булытов.

За последние три месяца из Пензы было отгружено семь подобных партий: три - в Европу и четыре - в Китай, но эта отправка уникальна сразу по нескольким факторам. Главный - объем масла. И впервые в контейнерах помимо подсолнечного, еще и рапсовое.

«Партия отправляется до Шанхая морским путем, потом перегружается на речной порт и дальше рапсовое масло по реке Янцзы поднимается вверх по течению до самого крупного города в мире Чунцин с населением 42 миллиона человек», - сказал заместитель генерального директор компании по производству подсолнечного масла Михаил Петров.

Два крупных маслозавода расположены в Пензе и Каменке. В 2019 году в регионе вырастили рекордное количество подсолнечника - 550 тысяч тонн и свыше 600 тысяч тонн других культур - рапса, рыжика и льна. Железнодорожный сервис, который только тестируют, дает новые возможности для местных производителей.

«Безусловно, мы и другую продукцию со временем будем поставлять. Начиная от сахара, который очень там нужен и который у нас здесь выращивается, до кондитерской продукции. Мы находимся на правильном пути и только в самом его начале», - отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов.

С февраля в планах - наладить на контрактной основе ежемесячную отправку масла, а до конца года руководство РЖД намерено договориться с китайской стороной о возможности перевозить пензенскую продукцию в Поднебесную исключительно железнодорожным транспортом, минуя морские перевозки.