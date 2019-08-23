Из Пензы в Китай отправилась первая партия подсолнечного масла

Пензенские производители масла отправили первую пробную партию в Китай. Это стало возможным благодаря соглашению, заключенному между российскими производителями и китайскими партнерами в мае 2019 года в рамках третьего заседания совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы» при поддержке правительства Пензенской области.

Небольшому железнодорожному составу предстоит долгий путь. Восемь цистерн емкостью 62 тонны должны пересечь всю страну и прибыть в Китай. Проект реализуется в рамках налаживания добрососедских отношений.

«Планируем реализовывать пензенскую продукцию маслозавода через свою торговую площадку, которая находится в Чунцине. Это единственная российская компания, которая там зарегистрирована», - рассказал заместитель генерального директора по экономическому развитию компании по производству подсолнечного масла Михаил Петров.

Первая пробная партия составляет 500 тонн. Основная масса поставленного подсолнечного масла пойдет на производство комбикормов для сельского хозяйства. Город Чунцин и прилегающая китайская провинция Сычуань - основной производитель и потребитель этого вида продукции. Теперь ее будут производить на основе пензенского сырья.

«Некую положительную роль сыграла торговая война, которая сейчас идет между Китаем и Америкой. До этого производство комбикормов велось на основе кукурузы, которая поставлялась из Канады и США», - объяснил Михаил Петров.

Выход одной компании на китайский рынок через прямые поставки - это большой прорыв для всего региона. Это значит, что прямая железная дорога на восток открыта для всех потенциальных поставщиков. Тем более, что Пензенскому региону есть, что предложить.

«Речь идет о кондитерских изделиях, о напитках, о мясе птицы. Наши компании ведут переговоры с китайскими покупателями. Рассчитываем, что эти поставки начнутся нашим прямым поездом, а не через порты Санкт-Петербурга или Новороссийска. Для нас важно наращивать переработку сельхозпродукции на территории Пензенской области. Ее экспорт - важное условие для роста добавочной стоимости в регионе», - отметил первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Лузгин.

В планах у пензенского производителя масла - увеличить объемы поставок. В октябре планируется сформировать полный железнодорожный состав из 52 контейнеров по 22 тонны каждый. Специально для них закупили специальные пакеты из четырехслойного полипропилена - флекситанки. Сейчас такие поставки возможны только морским путем, но РЖД уже ведет переговоры с китайскими железнодорожниками.

«Рассчитываем отгрузить следующую партию в конце сентября, а в октябре - отправить полный контейнерный поезд. Это будет порядка 2000 тонн подсолнечного масла и следом рапсового», - рассказал генеральный директор российско-китайского совместного предприятия в Чунцин Сергей Сербин.

Первая партия подсолнечного масла из Пензы прибудет в Маньчжурию в середине сентября. Тогда же можно будет составлять подробное расписание отправки составов в Китай. Планируется, что поезда с пензенской продукцией будут отправляться еженедельно.